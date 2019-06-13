Віталій Кличко розповів, чому і на який час закрили новий міст

Київський голова Віталій Кличко повідомив, що новий пішохідно-велосипедний міст закрили до 14 червня для здійснення технологічних робіт. Мер столиці також розповів, чому на цьому мосту було так багато дрібних камінців. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Віталія Кличка у соцмережі фейсбук.

Мер Києва пише: «До завтра ми тимчасово обмежили доступ на пішохідний міст для здійснення там технологічних робіт. Це необхідно, бо вже “влігся” гусасфальт – покриття мосту, відійшла зайва крихта, яку потрібно прибрати та помити і почистити міст, нанести пластикову розмітку».

Також Кличко розповів, що саме через технологію використання гусасфальту на мосту була зайва крихта, яка з часом зайва відходить.

«Тому, працюємо, прибираємо. Вже завтра вдень міст чекатиме на відвідувачів», – повідомив мер.

Також столичний очільник розповів, що буде зроблено з захисною плівкою, яку вже на другий день після урочистого відкриття мосту пошкодили вандали. Віталій Кличко написав: «Що стосується захисної плівки на скляних елементах мосту, яка постраждала від вандалів, то її найближчим часом замінять на шар захисного суперброньованого скла. Скляні елементи на мосту залишаться.-:) Вони – абсолютно безпечні».

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Нагадаємо, що після повідомлення про пошкодження скла на новому пішохідно-велосипедному мосту, Віталій Кличко написав про те, враховуючи товщину і характеристики скла, просто так цього трапитися не могло. Основна версія, яка розглядається – акт вандалізму.

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