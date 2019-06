Автор серіалу “Чорнобиль” засудив туристів за аморальну поведінку в зоні відчуження. ФОТО

Туристи публікують в мережі знімки ню.

Після показу серіалу “Чорнобиль” потік туристів в зону відчуження збільшився в рази і, як наслідок, Селфі і інші знімки відвідувачів з місця катастрофи 1986 року, заполонили мережу.

Примітно, що деякі з них виглядають надто аморально і обурили творця серіалу Крейга Мазіна, про що він і повідомив передплатникам в Twitter:

It's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around.

If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed.

— Craig Mazin (@clmazin) 11 червня 2019 р.

“Радує, що серіал” Чорнобиль “підняв хвилю туризму в зону відчуження. Але я бачив, які знімки публікують із зони відчуження. Якщо ви турист, прошу лише пам’ятати, що в цьому місці сталася страшна трагедія. Ставтеся з повагою до жертв і постраждалих”, – написав Крейг Мазін.

З моменту початку серіалу на екранах, кількість туристів в Чорнобиль збільшився на 40%.

