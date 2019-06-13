Автор серіалу “Чорнобиль” засудив туристів за аморальну поведінку в зоні відчуження. ФОТО

Туристи публікують в мережі знімки ню.
Після показу серіалу “Чорнобиль” потік туристів в зону відчуження збільшився в рази і, як наслідок, Селфі і інші знімки відвідувачів з місця катастрофи 1986 року, заполонили мережу.
Примітно, що деякі з них виглядають надто аморально і обурили творця серіалу Крейга Мазіна, про що він і повідомив передплатникам в Twitter:
It's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around.
If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed.
— Craig Mazin (@clmazin) 11 червня 2019 р.
“Радує, що серіал” Чорнобиль “підняв хвилю туризму в зону відчуження. Але я бачив, які знімки публікують із зони відчуження. Якщо ви турист, прошу лише пам’ятати, що в цьому місці сталася страшна трагедія. Ставтеся з повагою до жертв і постраждалих”, – написав Крейг Мазін.
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-ph: @alkrud_ & @angelinaprotein . . . . -assistant: @d._kramer
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ph: @angelinaprotein & @alkrud_ . . . asistent: @d._kramer
З моменту початку серіалу на екранах, кількість туристів в Чорнобиль збільшився на 40%.
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