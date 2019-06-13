17-річний хлопець викинувся з вікна через результат ЗНО

У Сумах загинув 17-річний юнак, вистрибнувши із 5-го поверху багатоквартирного житлового будинку.

Як повідомив співробітник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Сумській області Володимир Крупецьких, тіло молодого хлопця було виявлено сьогодні вранці біля 9-поверхового будинку №42/1 на вулиці Героїв Крут, передає Уніан.

«Повідомлення про це в міськвідділ поліції надійшло о 10.00. Загиблим виявився 17-річний житель зазначеного будинку, який впав з висоти 5-го поверху, і де знаходиться його квартира. Юнак отримав смертельні травми», – зазначив правоохоронець.

За попередніми даними, хлопець наклав на себе руки через незадовільні результати зовнішнього незалежного оцінювання.

«Правоохоронці перевіряють цю та інші версії. На перевірку відведено одну добу, після чого, ймовірно, кримінальне провадження буде відкрито за ч. 1 ст. 115 (вбивство) КК України з приміткою «самогубство». На місці події працюють працівники поліції», – уточнив Крупецьких.

Нагадаємо, лише 17 абітурієнтів на ЗНО з української мови у 2019 році отримали 200 балів.

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