В Харькове на 14 лет посадили братьев, убивших таксиста за 250 гривень

В Харькове суд вынес приговор двоюродным братьям, которые убили таксиста с целью наживы – их “добычей” стали 250 гривень, планшет, колонка и портмоне с документами, передает “Сегодня”.

Как говорится в Едином реестре судебных решений, преступление было совершено в ночь на 14 января уроженцами Днепропетровской области: возле Южного вокзала мужчины сели в такси и попросили довезти их до общежития Харьковского национального автомобильно-дорожного университета.

Прибыв на место назначения, один из злоумышленников нанес водителю Daewoo Nexia серию ударов ножом в голову, шею и туловище. От полученных травм водитель умер на месте.

Убедившись в том, что таксист мертв, братья забрали ценные вещи, которые нашли в машине, труп выбросили в овраг, а машину затолкали за общежитие. Позже похищенное имущество один из братьев продал знакомому в Павлограде.

Во время разбирательства обвиняемые не признали своей вины. Как рассказал студент ХНАДУ, он похитил планшет и покинул машину. Его брат, в свою очередь, заявил, что таксист заметил пропажу техники, заблокировал двери и напал на него, а свои действия он называл самозащитой.

Суд признал обоих фигурантов виновным. Младший из них был приговорен к 14 годам лишения свободы, а старший получил на девять месяцев больше. Кроме того, у обоих убийц будет конфисковано имущество, а также им предстоит выплатить более 220 тысяч гривень за экспертизы.

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