Проти екс-голови Конституційного суду Шевчука завели справу

Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу стосовно колишнього голови Конституційного Суду Станіслава Шевчука.

Приводом стало звернення народного депутата, в якому той заявив, що колишній головний суддя КСУ призначив собі позаштатних радників з порушенням норм закону. Про це Укрінформу розповіла прес-секретар ДБР Анжеліка Іванова.

«Слідчі Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем колишнім головою Конституційного Суду», — сказала вона.

Справу порушено за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу («Зловживання владою або службовим становищем»).

Нагадаємо, 14 травня судді висловили недовіру Станіслава Шевчука. Приводом для претензій стали незаконні розпорядження, політизація діяльності суду, ігнорування прав суддів, а також порушення ним конституційних гарантій.