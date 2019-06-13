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В’ятрович вкотре дорікнув Зеленському через “малороський світ”

13.06.2019

Директор Інституту національної пам’яті Володимир в’ятрович дорікнув президентові України Володимирові Зеленському через його діяльність у “95 Кварталі”.

Директор Інституту національної пам’яті зазначив, що “Зеленському важко стати українським президентом через його діяльність у “95 Кварталі”.

На думку В ятровича Зеленський популяризував в Україні “малоруський світ” на догоду росіянам. Він також обурився тим, що нібито українців Зеленський зображав, як “глупуватих та недалеких”.

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