В’ятрович вкотре дорікнув Зеленському через “малороський світ”

Директор Інституту національної пам’яті Володимир в’ятрович дорікнув президентові України Володимирові Зеленському через його діяльність у “95 Кварталі”.

Директор Інституту національної пам’яті зазначив, що “Зеленському важко стати українським президентом через його діяльність у “95 Кварталі”.

На думку В ятровича Зеленський популяризував в Україні “малоруський світ” на догоду росіянам. Він також обурився тим, що нібито українців Зеленський зображав, як “глупуватих та недалеких”.