Першому заступнику голови НБУ Рожкової суд знову заборонив виконувати обов’язки

Катерина Рожкова

Першого заступника голови Нацбанку України Катерині

Рожкової намагаються заборонити виконувати її обов’язки, повідомила

прес-служба фінрегулятора.

«У Національний банк надійшов лист від фізичної особи,

зі змісту якого випливає, що 11 червня Баришівський районний суд Київської

області нібито прийняв рішення про заборону Катерині Рожкової брати участь у

засіданнях правління (НБУ) і виконувати покладені на неї посадові

обов’язки. Ініціали цієї фізичної особи збігаються з ініціалами одного з

передбачуваних учасників судової справи, які вказані на сайті «Судової

влади», – йдеться в повідомленні.

В НБУ зазначили, що в Єдиному реєстрі судових рішень немає

відповідного визначення суду, і в банк воно також не надходило.

«Згідно процесуального кодексу, рішення суду підлягає

виконанню негайно, тобто відразу після отримання. Однак поки ми не

отримували і не були присутні при винесенні будь-якої постанови про заборону

членам правління НБУ здійснювати свої повноваження. Тому ми не можемо

стверджувати, що інформація про наявність відповідної постанови

відповідає дійсності. Якщо це так, то Нацбанк оскаржить його в

передбаченому законом порядку. Крім того, Національний банк готовий вивчити

наявність ознак, які можуть свідчити про неправосудности таких

дій судді, а, отже, і підстав для скарги на дії судді і

звернення в правоохоронні органи», – сказав начальник управління

претензійно-позовної діяльності юридичного департаменту НБУ Віктор

Григорчук.

Нацбанк підкреслив важливість завершення судової реформи в

Україні.

«Національний банк стурбований ситуацією, коли українські

суди все частіше стають інструментом тиску на роботу центрального банку.

Ці обставини ще раз наочно підтверджують необхідність завершення

розпочатої судової реформи для запобігання корупційного використання

судової системи як інструменту політичного тиску на органи

державної влади», – йдеться в повідомленні.

Раніше SKELET-info повідомляв, що народний депутат від «Народного фронту» Юрій Савчук в судовому порядку вимагав заборонити Рожкової виконувати її повноваження.

А в травні минулого року Апеляційний суд Києва скасував

постанова Дарницького райсуду про відсторонення Рожкової від посади

заступника голови Національного банку України.