Розпуск ВР: судді Конституційного Суду не можуть визначитися з датою винесення рішення

Судді Конституційного суду не визначилися, яка дата згідно із законом вважається остаточною для винесення рішення у справі про конституційність указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

«У суддів різне трактування відліку, передбаченого законом строку для прийняття рішення. Одні вважають, що 1 місяць вважається від дати відкриття провадження (у справі), тобто з 29 травня, інші — що з дати визнання подання невідкладним до розгляду, тобто з 4 червня», — сказали в прес-службі.

Згідно інформації, якщо відраховувати від 29 травня цей строк, то рішення повинне бути винесене до 29 червня, якщо відраховувати від 4 червня, то відповідно до 4 липня.

Як повідомлялося, на даний момент поки ще немає навіть проекту рішення Конституційного Суду у справі про конституційність дострокового припинення повноважень Верховної Ради.