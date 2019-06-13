Суд виправдав агента СБУ, обвинуваченого в шпигунстві

Співробітника СБУ, обвинуваченого в шпигунстві, виправдали у зв’язку з недоведеністю вчинення злочину. Про це редакція 368.media дізналася з вироком Дніпровського суду Києва.

На початку квітня 2017 року до колишньому військовослужбовцю звернувся чоловік з метою збору та подальшої передачі у ФСБ РФ відомостей, що становлять державну таємницю у сфері оборони. За збір інформації чоловік запропонував «винагороду».

За версією звинувачення, мова йшла про збір даних про агентів, які працюють на українські спецслужби на території так званих «ДНР» і «ЛНР», а також даних про постачання зброї з інших країн. Пізніше колишнього військовослужбовця попросили збирати дані про військовослужбовців США в Україні.

Під час останньої зустрічі чоловік отримав інформацію про двох службовців, залучених у спецоперації, приховано працюють на території тимчасово не підконтрольною Україні в Донецькій і Луганській області, роздрукований план українсько-американських навчань під назвою «Сі Бриз-2017», копії сторінок паспорта чотирьох американських військових інструкторів, які прибули в Україну для навчання українських військових, а також відомості про українську розвідувально-диверсійній групі, яка повинна була прибути «ДНР» і під виглядом місцевих військових підірвати приміщення кафе.

Однак суд вирішив, що при розгляді справи не встановлено належних та допустимих доказів для визнання людини винною в шпигунстві.

Обвинувачений провину не визнав, а справа назвав провокацією СБУ. У 2016 році до нього нібито звернувся знайомий, який займався бізнесом, пов’язаним із військовою технікою, і просив допомогти вирішити проблеми на митниці. Для цього він деякий час спілкувався з працівником СБУ, а потім припинив. У січні 2017 йому зателефонував невідомий і повідомив, що у нього є цікава пропозиція.

На зустрічі співрозмовник сказав, що є колишнім військовим і має секретну інформацію, яку хотів би ділитися і заробляти. У квітні на КП «Курахове» у Мар’їнці Донецької області обвинуваченого прикордонники затримали, коли він віз 10 тис. Доларів, і передали СБУ. Останні цікавилися, чи не знає він кого-то в Донецьку, кого можна було б залучити до співпраці. Колишній військовослужбовець згадав чоловіка, з яким зустрічався в Києві.

Обвинувачений погодився на співпрацю з СБУ в обмін на сприяння в перевезенні через пункт пропуску тютюнових виробів. Крім того, обвинувачений переконував, що при затриманні повідомив про співпрацю з СБУ у Дніпропетровській області, чим викликав здивування працівників СБУ Київської області, які його затримували.

Під час судового засідання, співробітники СБУ підтвердили знайомство з обвинуваченим на КП «Курахове».

Зазначається, що заява про шпигунство колишнього військовослужбовця надійшла в СБУ Києва та Київської області після затримання. У заяві говорилося, що обвинувачений активно підтримує діяльність терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР», має тісні контакти і постійно спілкується з представниками так званого «Міністерства державної безпеки ДНР» і ФСБ РФ під час своїх візитів в Донецьк.

Згідно із заявою, чоловікові обіцяли від 1 до 10 тис. доларів. Замість цієї інформації обвинуваченому передали 50 аркушів з відомостями щодо плану проведення військових навчань «Сибриз-2017» з копіями паспортів військовослужбовців США, які на них прибувають, даними про відносно бойових завданнях і план подальших дій військової частини А4398 і 10 окремого загону спеціального призначення ЗСУ, а також іншої агентурної мережі українських спецслужб на території «ДНР».

Суд зазначив, що передача неправдивих відомостей, які могли становити державну таємницю, не є розголошенням державної таємниці. У зв’язку з цим, суд визнав обвинуваченого невинним і виправдав від спроби шпигунства.