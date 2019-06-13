У Запоріжжі викрали і вбили чоловіка: перші подробиці

У середу, 12 червня, в Шевченківському районі Запоріжжя невідомі викрали 38-річного чоловіка, а потім забили його до смерті.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

Викрадачі посадили чоловіка в його ж автомобіль “Жигулі” і відвезли в невідомому напрямку. Поліція ввела в дію операцію “Перехоплення”.

Менш ніж через годину автомобіль побачили недалеко від обласного центру. Поліцейські намагалися зупинити автомобіль, в цей момент з салону викинули тіло викраденого чоловіка. Машина після цього зупинилися, злочинці побігли в різні боки. Правоохоронці затримали одного – 39-річного водія.

У поліції повідомляють, що причиною викрадення чоловіка був давній конфлікт і боргові зобов’язання. Викраденого били, а також вистрілили в нього з невстановленої травматичної зброї. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер.

Триває розслідування справи, порушеної за ознаками ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України