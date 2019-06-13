У Сумській області чоловік помер після укусу шершня

У Сумській області 38-річний чоловік помер після укусу шершня – в районному центрі Буринь лікарі не зуміли врятувати людину, яка померла в кареті швидкої допомоги.

Як повідомив співробітник прес-служби обласного управління Нацполіціі Володимир Крупецький, інцидент стався 12 червня.

“Вчора в кареті швидкої допомоги помер 38-річний житель району. Його доставляли до лікарні після укусу шершня. Поліція з’ясовує обставини цієї події в рамках кримінального провадження, відкритого за статтею” Вбивство “. Тіло направлено в морг”, – повідомив коп.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Остаточна причина смерті чоловіка буде встановлена після відповідних експертиз.

У свою чергу, лікарі попередили – з приходом спеки активізувалося безліч небезпечних комах, укуси яких можуть привести до летального результату. Одним з ні є шершень.

“Ці комахи живуть в густих старих лісах, але вони будують свої гнізда і на горищах будинків, господарських будівель або інших споруд. Від одного укусу шершня вмерти не можна, його отрута мало чим відрізняється від отрути оси. Однак, якщо у людини є алергія на укуси комах, то навіть один шершень несе смертельну небезпеку “, – йдеться в повідомленні.