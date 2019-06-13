Борис Джонсон переміг в першому турі виборів прем’єра Великобританії

У Великобританії в першому турі голосування за главу Консервативної партії і прем’єр-міністра країни переміг Борис Джонсон.

Про це повідомляє Euronews.

За результатами внутрішньопартійного голосування – 114 голосів отримав колишній МЗС Великобританії Борис Джонсон. Також з гонки вибули три кандидата з найменшою кількістю голосів – Естер Маквей, Андреа Лідсом і Марк Харпер.

Тому, до другого туру голосування проходять сім кандидатів: міністр навколишнього середовища Майкл Гоув, міністр охорони здоров’я Меттью Хенкок, міністр закордонних справ Джеремі Хант, міністр внутрішніх справ Саджид Джавід, екс-міністр закордонних справ Борис Джонсон, колишній міністр Brexit Домінік Рааб, міністр міжнародного розвитку Рорі Стюарт.

Сумарна кількість голосів під час першого туру склало 313. Кандидатам потрібно було набрати не менше 16 голосів, щоб пройти у другий тур.

Другий тур голосування відбудеться 18 червня.

Найближчим суперником Бориса Джонсона є Джеремі Хант з 43 голосами.

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