Гай розповів про перепуге Гиркина і паніці інших бойовиків в «ЛДНР» з-за вдалих спецоперацій ООС

Російські окупаційні війська почали реально панікувати. А причиною тому стало поліпшення позицій Збройних сил України у зоні проведення Операції об’єднаних сил на Сході української держави. Таку заяву в ефірі «ОбозТВ» повідомив ветеран Антитерористичної операції і волонтер Мирослав Гай, говорячи про новини щодо взяття нових територій поблизу Мар’їнки, що в декількох сотнях метрів від Донецька.

При цьому Мирослав Гай зазначив, що на Донбасі немає сепаратистів. Згідно з його даними, на Сході України залишилися тільки «колаборанти, російські найманці, а також військовослужбовці». Волонтер зазначив: «Вони реально панікують. Досить почитати форуми, звернення різного козацтва. Така паніка доходить до Росії. Ви тільки подивіться на заяву Гиркина та інших брали участь в окупації України бойовиків. Всі вони панікують. Вони прекрасно розуміють, що наша країна нарощує власні можливості».

Також Гай акцентував свою увагу на тому, що наша країна за останні два роки помітно покращує власні тактичні позиції. Він сказав: «Ми не порушуємо Мінські домовленості. Ми просто займаємо більш зручні позиції, згідно оперативної обстановки, яка змінюється протягом всього часу». Він також попередив, що Росія всіляко намагається використовувати такого роду дії, щоб звинуватити нашу країну в якихось порушеннях.