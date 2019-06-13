Ким хочуть замінити Кличка? – розслідування

В Адміністрації президента активно підшукують людини на заміну Віталію Кличко, якого у Зеленського хочуть зняти з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Ми провели розслідування з метою з’ясувати, хто може зайняти посаду голови КМДА. Завдяки публікаціям у різних ЗМІ і даними наших джерел публікуємо перелік ймовірних кандидатів на посаду столичного градоначальника. Втім, для початку важливо уточнити, що, хоча в КМДА серйозно налаштовані змістити Кличка, поки що цього робити не поспішають. Зволікання пов’язано з тим, що на сьогоднішній день у чинного мера все ще дуже високий рейтинг в Києві – він користується підтримкою більшості киян. Втім, підбір кандидатів на місце Кличка триває. Один з найбільш ймовірних кандидатів, якого в першу чергу називають більшість ЗМІ і джерел, ТОП – менеджер Ігоря Коломойського, гендиректор «1+1 Медіа» Олександр Ткаченко.

Ймовірно, таким чином олігарх планує «підім’яти» під себе українську столицю. Ще один сумнівний претендент – «тютюновий король» Андрій Холодів. Про зв’язок Холодова з ринком столичних Мафів, у тому числі – і з продажу сигарет, раніше вже писали ЗМІ. Зараз холодів на прохідному 22-му місці в списку «Слуги народу», але при необхідності готовий поміняти мандат на керівництво КМДА.

Розглядається також колишній соратник Віталія Кличка Павло Рябікін, який, як пишуть ЗМІ, коли-то «продав» його Петру Порошенку, а тепер хоче продати Володимиру Зеленському. Виходець з сумно відомої банди Бакая, він заробив гроші сумнівним шляхом. Тепер же Рябікін – керівник «Борисполя», де, до речі, не рідше ніж раз на три місяці трапляються страшні скандали. Варто відзначити, що, за інформацією джерел, співбесіди всіх потенційних кандидатів на посаду голови КМДА проходять через кабінет Андрія Вавріша – близького друга, кума і бізнес-партнера глави АП Андрія Богдана.

За нашою інформацією, таким чином Вавриш планує «захопити» Київ і змістити Вадима Столара, щоб самому стати «тіньовим господарем» столиці. Після вивчення списку претендентів на пост глави КМДА від Адміністрації президента стає зрозуміло, чому там не квапляться проводити «заміну». Очевидно, що настільки неоднозначні й одіозні особистості будуть прийняті киянами «в багнети». А сваритися з київською громадою в самому початку каденції новим господарям Банкової, ймовірно, зовсім не хочеться.