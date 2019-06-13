У новому парламенті не буде Ляшко

Радикальна партія Олега Ляшка фактично не має шансів пройти до складу оновленої Верховної Ради України.

Про таких реаліях розповіли представники Соціологічної групи «Рейтинг». Фахівці опитали 2 тисячі добровольців за допомогою особистого інтерв’ю. Моніторинг громадської думки мав місце з 6 по 9 червня поточного року. Отримані результати говорять про те, що на сьогоднішній день Радикальна партія Олега Ляшка імпонує тільки 2,2% електорату. Цього абсолютно не вистачає для входження до складу оновленого парламенту. Адже прохідний бар’єр становить 5%. Звичайно, за останній тиждень рейтинги Радикальної партії зросли на 0,2%. Проте з такими темпами до майбутніх виборів рейтинг цієї політичної сили не встигне досягти потрібної позначки.

До речі, на даний момент Радикальна партія Олега Ляшка займає 7 місце парламентського рейтингу. Її впевнено випереджають такі політичні сили, як «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Блок Петра Порошенка «Солідарність», «Батьківщина», «Голос» і «Сила і Честь».