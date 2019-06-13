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У новому парламенті не буде Ляшко

13.06.2019

Радикальна партія Олега Ляшка фактично не має шансів пройти до складу оновленої Верховної Ради України.

Про таких реаліях розповіли представники Соціологічної групи «Рейтинг». Фахівці опитали 2 тисячі добровольців за допомогою особистого інтерв’ю. Моніторинг громадської думки мав місце з 6 по 9 червня поточного року. Отримані результати говорять про те, що на сьогоднішній день Радикальна партія Олега Ляшка імпонує тільки 2,2% електорату. Цього абсолютно не вистачає для входження до складу оновленого парламенту. Адже прохідний бар’єр становить 5%. Звичайно, за останній тиждень рейтинги Радикальної партії зросли на 0,2%. Проте з такими темпами до майбутніх виборів рейтинг цієї політичної сили не встигне досягти потрібної позначки.

До речі, на даний момент Радикальна партія Олега Ляшка займає 7 місце парламентського рейтингу. Її впевнено випереджають такі політичні сили, як «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Блок Петра Порошенка «Солідарність», «Батьківщина», «Голос» і «Сила і Честь».

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