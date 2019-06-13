Гриценко більше не вірять

Українські громадяни все менше довіряють словам і діям представників політичної сили «Громадянська позиція», яку очолює Анатолій Гриценко.

Про це стало відомо зі слів представників Соціологічної групи «Рейтинг». Останні зібрали всю необхідну для складання парламентського рейтингу інформацію в період з 6 по 9 червня поточного року. Про своє ставлення до політичних партій, які прагнуть потрапити до Верховної Ради України нового скликання, повідали 2 тисячі українських громадян. До речі, опитування проводилося у формі особистого інтерв’ю. Отримані результати говорять про те, що, за станом на 12 червня 2019 року, за політичну силу «Громадянська позиція» планують голосувати 2,1% електорату. Такий показник опускає вищевказану партію на 8 місце парламентського рейтингу. А адже ще 5 червня представники Соціологічної групи «Рейтинг» акцентували увагу на тому, що «Громадянської позиції» симпатизують 2,5% українців.

Отже, така тенденція дає право говорити про те, що партія Анатолія Гриценка стрімко втрачає довіру з боку наших співгромадян. І закінчиться це, швидше за все, відсутністю можливості подолати п’ятивідсотковий бар’єр для входження до складу нової ВРУ.