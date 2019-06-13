Український суд демонструє всесильність Коломойського

Якщо ви думали, що адміністративний суд найбожевільніший суд в Україні, то виявилося, що є ще й Баришівський. І вже два дні цей суд генерує рішення, які дуже вигідні Ігорю Коломойському, але суперечать здоровому глузду, верховенства права та економічним інтересам українців.

Спочатку суд задовольнив скаргу якоїсь дами, заборонивши літати Skyup, що вигідно насамперед МАУ. Тому що МАУ проти конкуренції. Та тому що лоукостери зробили перельоти в Україні набагато дешевше, що робить МАУ збитковим. І по якому шляху завжди йде Коломойський? Прибирає конкуренцію. Ось і прибрав. З допомогою суду в Баришівці, якому поскаржилися на погане обслуговування. Може бути воно і не дуже хороше. Але якщо спиратися на такий критерій, то МАУ можна було б позбавити ліцензії років 10 тому. І приводів для цього було достатньо. Але самий справедливий баришівський (чорт, де це?) суд вирішує забрати ліцензію у конкурента МАУ. Хто знає, ще трохи, і може і іноземні лоукостери суддя заборонить. Навіщо українцям ці дешеві перельоти? Адже є МАУ. І Коломойському треба закінчити його особисту епоху бідності.

Але це був тільки початок. Тепер баришівський суд (все-таки, де це?) вирішив зруйнувати співпрацю України з МВФ і позбавити національний банк незалежності. Заборонивши заступнику голови НБУ Катерині Рожкової виконувати свої обов’язки. Феєрично звучить формальна причина – якийсь невідомий громадянин (може бути хоч знає де це Баришівка) вирішив, що Рожкова загрожує «добробут» українців. І суддя вирішив його в цьому підтримати. При цьому, симптоматично, що саме Рожкову вважає свої ворогом Коломойський. І не важливо, як взагалі це можливо, забороняти комусь працювати під таким приводом. Суддя просто прийняв таке рішення.

Рішення суду небезпечно не тільки демонстрацією всесильність Коломойського. Але і тим, що такими кроками Коломойський нівелює незалежність Національного Банку. Інститут незалежного НБУ є основним елементом реформ, що проводяться Україною разом з МВФ. Незалежність НБУ – чіткий маркер для інвесторів, які тільки-тільки заспокоїлися після заяви Коломойського про дефолт і почали купувати. Якщо НБУ втратить свою незалежність – то ми втратимо програму МВФ. З усіма витікаючими звідси наслідками. І будьте впевнені, слово «Баришівка» сьогодні почнуть вимовляти навіть у Вашингтоні. І місцевий суддя прославиться. Але на нього плювати. Тим більше, судячи з усього, віза в США йому ніколи і не була потрібна. Проблема в тому, що такі от судді з Баришівки наносять удар по економіці України.

Буде рішення суду виконано? Звичайно ні, НБУ подасть апеляцію. Але це перший крок по шляху знищення незалежності НБУ. І його вже зробили.

І найважче зрозуміти, навіщо таке робити. Навіщо атакувати Нацбанк і конкурентів МАУ через один і той же суд. Це ж «палево». Може хоч для пристойності прикрилися б? Чи вже можна не приховувати.

І чорт забирай, зупиніть хтось цей шалений судовий принтер. Інакше ОАСК буде ревнувати. Може президентові варто з’їздити в Баришівку і виступити там з промовою, що він не має наміру тиснути на цей суд? Зрештою, тоді ми всі дізнаємося, де ж ця Баришівка. І може вдасться прикрити цю вільну судову зону. Зону безмежних можливостей. Коломойського.

Сергій Фурса