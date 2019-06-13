Цапок живий? У Сочі помітили померлого ватажка кущевської ОЗУ

Жителі Сочі 4 червня помітили на вулицях міста людини, схожого на померлого в СІЗО Сергія Цапка, і запідозрили, що він інсценував свою смерть і опинився на волі. Як пише «Комсомольська правда», місцеві мешканці направили прокурору лист з вимогою провести перевірку.

У краснодарській станиці Кущевська кілька років діяла злочинна група, яку очолювали брати Микола та Сергій Цапки. За версією слідства, на рахунку їх банди 19 вбивств.

В листопаді 2013 року Сергій Цапок отримав довічний термін. Влітку 2014 року він помер у СІЗО.

Схожого на Цапка чоловіка помітили на фото з місця аварії, яка сталася 4 червня. У цьому ДТП автомобіль BMW врізався у відбійник.

У розпорядженні «КП» потрапило звернення городян до прокурора. Вони послалися на жителів станиці Кущевська, які нібито дізналися Цапка.

«Жителі станиці Кущевська добре знали померлого ватажка банди і стверджують, що на фото, зробленому 04.06.2019 року на місці події саме Сергій Вікторович Цапок», — сказано у зверненні.

Як підкреслили жителі міста, якщо чоловік на фото виявиться Цапком, «можна буде стверджувати про скоєнні низки посадових злочинів». Вони попросили прокурора провести перевірку і достовірно встановити особу людини, яка потрапила в кадр.