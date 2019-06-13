Гройсман відвідав будівництво спорткомплексу у Рівному

Після відвідування будівництва спорткомплексу у Рівному Прем’єр-міністр України розповів, що майже 2 млрд грн вкладено за останні три роки у понад 1000 проектів спорткомплексів, басейнів, стадіонів, спортмайданчиків по всій країні. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на допис Володимира Гройсмана у соціальній мережі фейсбук.

У своєму дописі Гройсман розповів про відвідини будівництва універсального спорткомплексу школи олімпійського резерву у Рівному. Як повідомляє очільник Уряду, за планом спортзал матиме три тисячі глядацьких місць.

«За потреби його можна буде легко трансформувати в місце проведення культурного заходу. Кошторисна вартість будівництва – 301 млн грн. Третину цих коштів ми вже виділили з держбюджету», – наголосив урядовець.

Також Гройсман повідомив, що за останні три роки було вкладено майже 2 млрд грн у понад 1000 проектів спорткомплексів, басейнів, стадіонів, спортмайданчиків по всій країні.

«Кожна десята гривня з Державного фонду регіонального розвитку йде на спортивні ініціативи» – наголосив прм’єр.

Також Глава Уряду написав про те, що на цей напрямок (розбудову спортивної інфраструктури) йдуть і спеціальні бюджетні субвенції, які виділяємо по мірі зростання можливостей економіки та державного бюджету.

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Нагадаємо, що Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман раніше розповідав про те, чому люди не бачать відремонтованих доріг, хоч за часи його прем’єрства, тобто, за останні три роки, побудовано 6 800 км. А це стільки ж, скільки було побудовано доріг за попередні дев’ять років. Більш того, в Україні близько 170 тис. км доріг і за більшу частину відповідає місцева влада.

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