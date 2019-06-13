Героїв «Гри престолів» показали в образі персонажів Disney. ФОТО

Героїв фантастичного серіалу «Гра престолів» показали в образі персонажів мультфільмів Disney.

Про це повідомляє портал Indy100.

Художники Fernando Mendonça і Anderson Mahanski зі студії Combo Estudio показали героїв популярного серіалу в образі мультиплікаційних персонажів. З-під пера аніматорів вийшли Арья Старк і її заклятий друг Сандор Кліган, дуелянти Оберін Мартелл і Гора, Джон Сноу і його вовк Привид, закохані Джейме Ланністер і Брієнна Тарт, Бран Старк і його слуга Ходорів, а також Дейенеріс Таргаріен зі своїм драконом.



«Гра престолів» – екранізація циклу романів письменника Джорджа Мартіна “Пісня льоду і полум’я». Сюжет розгортається у вигаданому світі Вестеросі, де відразу кілька сімейств ведуть війну за Залізний трон. Тим часом людству загрожує смертельна небезпека у вигляді армії живих мерців.

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