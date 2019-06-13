У справі про смерть легендарного композитора Івасюка відбувся прорив

Судова експертиза встановила, що легендарний український композитор Володимир Івасюк, якого знайшли повішеним у 1979 році, не міг це зробити самостійно.

Про це розповів голова Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, уточнивши, що був проведений слідчий експеримент, передає УНН.

«Прокуратура Львівської області до нас звернулася з відповідною постановою про проведення експертизи, яка стосується загибелі відомого композитора Володимира Івасюка, що сталася 18 травня 1979. У нас було завдання встановити, чи міг він сам вчинити самогубство чи ні. Тому ми підібрали відповідні умови – в травні цього ж лісі на такому ж дереві – і провели слідчі експерименти», – пояснив Рувін.

Експеримент поділили на три етапи: міг Івасюк самостійно залізти на дерево, зав’язати ремінь від плаща і опинитися в петлі; чи міг він зробити це з допомогою іншого, і яка саме допомога при цьому була необхідна. Для цього знайшли натренированного людини, який за зовнішніми характеристиками був схожий на загиблого.

«Було встановлено, що він сам не міг цього зробити. Навіть натреноване обличчя, яке ми залучали, яке підтягується однією рукою, теж не могла це зробити – самостійно зав’язати пояс і залізти в петлю», – пояснив він.

Також слідча група провела експеримент з використанням сходів і стільців. Але для цього теж необхідно було участь сторонніх людей.

«Пан Івасюк сам опинитися в цій петлі не міг. У нього були помічники – люди, які сприяли цьому: щоб повіситись з допомогою драбини, додатково потрібно ще дві людини, без сходів або підставки – мінімум троє. Ми це точно встановили, результати експертизи, які ми передаємо в прокуратуру Львівської області для прийняття відповідних процесуальних рішень», – додав він.

Прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець на своїй сторінці в Facebook прокоментувала прорив у справі про самогубство автора пісні «Червона рута».

«На мій погляд, це сенсаційна новина у справі про загибель відомого українського композитора Володимира Івасюка», – підкреслила вона.