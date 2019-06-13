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Польська PBG потрапила у скандал через операцій в Україні

13.06.2019

Сумнівні операції і почалося розслідування навколо української компанії “Енергополь-Україна”, яка є донькою польської PBG, підірвали позиції останньої.

 

Так само, у квітня 2019 року Національною поліцією України порушено кримінальну справу за фактами зазначених вище правопорушень. Безпосередніми фігурантами у справі виступають Президент правління PBG Єжи Вишневський і Віце-президент правління PBG Даріуш Шиманські, безпосередньо курував український напрям.

«Ми сподіваємося, що поліція дуже скоро знайде всіх учасників і всі деталі злочинних комбінацій, адже злочинна група діяла вкрай розв’язано. Прикриваючись статусом польського інвестора, вони порушували закони і переводили кошти навіть не особливо ховаючись і не вигадуючи нічого складного. Так що я думаю, що і судді дуже швидко вивчать справу і винесуть свій вердикт», – розповів нашому журналісту ситуацію Юрій Сухов. Адвокат, який представляє в справі інтереси міноритарних акціонерів «Енергополь-Україна», мешканців зводиться компанією житлового комплексу.

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