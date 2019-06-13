13 червня: як цей день увійшов в історію? Все що треба знати за сьогодні

Що цікавого трапилося за сьогодні (13.06.2019). Zrada.today підготувала для своїх читачів самі цікаві новини та події в історії, які відбулися в цей день.

Борис Джонсон переміг у першому турі голосування на посади глави Консервативної партії і прем’єр-міністра Великобританії. Він отримав 114 голосів. Другий тур голосування відбудеться 18 червня. Найближчим його суперником є Джеремі Хант з 43 голосами.

Цитата дня:

«Червоною стрічкою можна перев’язувати тільки торти Roshen», – господарський суд Києва задовольнив позов кондитерської корпорації “Рошен” проти Міністерства економічного розвитку і торгівлі та ДП “Укрпатент” по реєстрації знака у вигляді “червоного кольору матеріалів для упакування кондитерських виробів”.

Компанія Disney анонсувала, що перезапустить мультсеріал «Чіп-н-Дейл». Всього вийде не менше 39 серій, кожна з яких буде йти по сім хвилин. Запуск картини запланований на листопад 2019 року.

Цифра дня

103 – стільки українців утопилося у воді за останні 13 днів.

Майк Тайсон розповів, як у власному будинку застав свою дружину Робін Гівенс в ліжку з Бредом Піттом. Казус відбувся в 80-х. Тоді Тайсон знаходився в стадії розлучення з Гівенс і намагався врятувати шлюб.

Факт дня

Тимчасово виконуючий обов’язки голови Служби безпеки України Іван Баканов повідомив, що його дружина має російське громадянство.

Ілон Маск розповів, що готовий створити автомобіль-амфібію за зразком транспорту агента 007 з фільму “Шпигун, який мене любив”

Дні народження видатних українців

13 червня 1874 року народився український письменник і громадський діяч Марко Черемшина

Ведучий телеканалу 1 + 1 Сергій Іванов, якому пропонували йти на вибори за мажоритарною системою, відмовився балотуватися на виборах до Верховної Ради від партії “Слуга народу”. Причиною відмови став скандал Іванова з українським топ-блогером Анатолієм Шарієм.

Чим запам’ятався цей день в історії

3 червня 1892 року в Києві був запущений перший у Російській імперії електричний трамвай

Київський пішохідно-велосипедний міст між Аркою дружби народів і Володимирською гіркою закрили на ремонт. На обох кінцях моста виставили огородження. Пішохідний міст відкрили 25 травня.

Хто помер 13 червня?

13 червня 323 року до н. е. помер Александр Македонський, полководець і завойовник, чия імперія простягалася від Середземного моря до Індії.

У Сумській області в районному центрі Буринь місцевий житель помер після того, як його вкусив шершень. Медпрацівникам не вдалося врятувати життя 38-річному жителю він помер в кареті “швидкої допомоги”

Які свята відзначають 13 червня?

В Україні відзначають День звільнення Маріуполя від проросійських терористів

Політична партія “Слуга народу” в четвер оприлюднила список з 201 кандидата в народні депутати в загальнодержавному виборчому окрузі на позачергові парламентські вибори, заплановані на 21 липня.

Долар, Євро, нафта, біткоїн станом на 12 червня

1 € = 29.84₴

1 $ = 26,46₴

1 = 0.41₴

Нафта = 61,4 $ за барель

1 BTC (біткоїн) = 8006.46 $

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