В Еквадорі КС країни дозволив одностатеві шлюби

Отже, країн, в яких дозволено одностатеві шлюби збільшилося. Тепер вже і в Еквадорі геям і лесбійкам дозволено вкладати шлюби. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на DW.COM.

Як пише видання Еквадор – п’ята країна в Південній Америці, в якій дозволили одностатеві шлюби, інформує агенція dpa.

У середу, 13 червня, Конституційний суд країни ухвалив рішення на користь двох гомосексуальних пар. За дозвіл їм одружитися проголосували п’ять суддів проти чотирьох. Як відомо, раніше у цій католицькій країні одностатеві пари могли лише співмешкати, але не брати шлюб.

“Ми боротимемся й надалі, тепер за дозвіл одностатевим парам всиновлювати дітей”, – зазначила представниця національної організації ЛГБТ Діана Родрігез.

Як відомо, серед країн Південної Америки одностатевий шлюб дозволений також в Аргентині, Бразилії, Колумбії та Уругваї.

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Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року в Австрії можна буде укладати одностатеві шлюби. Конституційний суд країни визнав їхню заборону дискримінацією

30 червня 2017 року Парламент Німеччини більшістю голосів схвалив законопроект, який передбачає повне і рівноправне визнання одностатевих шлюбів.

У червні 2017 року Шотландська єпископальна церква голосуванням підтримала укладення одностатевих шлюбів у церкві. Таке рішення християнського храму є першим у Британії.

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