В Кіровоградській області 34-річний сусід зґвалтував 15-річну дівчину

Поліцейські Новоукраїнського району Кіровоградської області почали розслідування за фактом згвалтування 15-річної дівчинки.

У злочині підозрюють 34-річного сусіда потерпілої.

Про це повідомляє прес-служба Нацполиции Кіровоградської області. В поліцію із заявою звернувся батько школярки.

За його словами, ввечері він шукав свою дочку і прийшов до сусіда, щоб запитати, чи не бачив він підлітка. Постукавши в двері, відповіді не дочекався, тому відчинив їх і ввійшов до будинку, де побачив голого сусіда. Батько сказав чоловікові, що він шукає свою дочку, а в цей час вона вийшла з сусідньої кімнати. У ході подальшої розмови 15-річна дівчина поскаржилася, що її зґвалтував сусід.

Вона зазначила, що сама прийшла до сусіда, тому що тривалий час підтримує з ним дружні стосунки. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх). Інформація про подію внесено до ЄРДР. Слідство триває.