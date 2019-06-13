Господарський суд Києва дозволив перев’язувати червоною стрічкою тільки торти Roshen

У документі йдеться про те, що суд зобов’язав Кабмін визнати і зареєструвати за Roshen право інтелектуальної власності на товарний знак у заявці №201710458 від 13 травня 2017 року, яким є червоний колір в упаковці кондитерських виробів.

Під дію знака потрапляють плівки з різного матеріалу. Таким чином Roshen вирішили зарезервувати за собою право упаковувати кондитерські вироби стрічки червоного кольору.

Суд визнав недійсними висновок «Укрпатенту» та рішення Апеляційної палати, Мінекономрозвитку, яким підприємству раніше відмовили в реєстрації спірного знака.

На початку 2012 року корпорація подала заявку на видачу свідоцтв на стрічки з написом Roshen з різними відтінками червоного. Але ні одну з цих заявок в компанії не оплачували, тому рішення по ним не було.

В серпні 2016 року Roshen заявила про бажання зареєструвати за собою ще два знаки: стрічку червоного кольору і стрічку червоного кольору з написом Roshen. Обидві — для пакування тортів.

Roshen не змогла довести, що має право на володіння червоної пакувальної стрічки. Тому в лютому 2017 року по цій заявці фірма отримала відмову.