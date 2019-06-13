Став відомий список партії Саакашвілі

У мережі опинився документ, схожий на список партії “Рух нових сил” Михайла Саакашвілі на парламентські вибори.

У першу п’ятірку увійшли сам Саакашвілі, Давид Сакварелідзе, Олесь Доній, Наталія Жукова та Володимир Лановий.

Партійний список “Руху нових сил”:

Міхеїл Саакашвілі

Давид Сакварелідзе

Олесь Доній

Наталія Жукова

Володимир Лановий

Олена Терещенко

Дмитро Булах

Соломатіна Ганна

Олег Михайлик

Ігор Черняк

Валерія Коломієць

Володимир Гавриш

Андрій Зозулінський

ВладимирЛанда

Дарина Чиж

Сергій Гаркуша

Євген Лук’янцев

Андрій Подзега

Сергій Яковенко

Анна Вовк