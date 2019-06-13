Freedom House: Окупований РФ Крим – територія без свободи

“Кримськотатарський ресурсний центр” повідомив, що Міжнародна правозахисна неурядова організація Freedom House внесла окупований Крим у список місць без свободи. Розповідає Zrada.today з посиланням на Укрінформ.

На сайті Freedom House йдеться про те, що міжнародна організація Freedom House в щорічному звіті Freedom in the World 2019 віднесла окупований Крим в місця без свободи. Оцінка анексованого півострова становить 8 балів зі 100″.

В окупованому Російською Федерацією Криму порушуються політичні і громадянські права жителів Криму, так вважають експерти Freedom House.

Варто сказати, що у Freedom House наголосили, що відмінності щодо України та Криму у звітах “Свобода у світі” не ставлять під сумнів приналежність Криму до України.

На сайті організації йдеться: “Окупаційний уряд жорстко обмежує політичні і громадянські права, змушує замовкнути незалежні засоби масової інформації і застосовує антитерористичні та інші закони проти політичних дисидентів. Багато українців були депортовані або іншим чином були змушені покинути Крим. Члени корінної кримськотатарської меншини, багато з яких відкрито виступають проти російської окупації, піддаються особливо гострим репресіям з боку влади”.

Згідно з оцінками Freedom House РФ цьогоріч набрала лише 20 балів зі 100. У списки місць без свободи також потрапили регіони, в яких розташовані російські війська: Південна Осетія в Грузії (10 балів) і Придністров’я (24 бали).

Слід нагадати, що у розділ “невільних” потрапили 50 країн і вісім територій, зокрема Росія, Білорусь, Казахстан, Китай, Єгипет, Алжир, Лівія, Саудівська Аравія, Іран, Ірак.

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Нагадаємо, що Україна в 2019 році залишається в статусі “частково вільної” країни, а окупований Росією Крим отримав статус “невільна територія”, йдеться вщорічному звітіміжнародної правозахисної організації Freedom House, оприлюдненому у вівторок, 5 лютого. У цифровому виразі Freedom House присудила Україні за підсумками 2018 року 60 балів зі 100 можливих, тоді як за 2017 рік в України було 62 бали.

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