Вишневський хоче похайпиться перед виборами на теми Голунова

Справу проти журналіста «Медузи» Івана Голунова припинено кілька днів тому, але пітерський опозиціонер Борис Вишневський продовжує спекулювати на ньому. Активність незнайомого з Голуновым «Яблучного» депутата можна пояснити хіба що потребою десь заробити політичні бали перед губернаторськими виборами, в яких він має намір взяти участь.

Посилаючись на благополучно завершена справа журналіста «Медузи», Борис Вишневський опублікував в соцмережах пост. Депутат закликає громадськість аналогічним способом домагатися виправдання відвертих злочинців. Він запевняє читачів у тому, що наркоторговець Оюб Титиев, підозрюваний у педофілії Юрій Дмитрієв, радикал Сенцов і терористи угруповання «Мережа» ні в чому не винні, і їх треба звільнити.

Очевидно, що прізвище Голунова Вишневський використовує виключно заради хайпи, адже раніше він сам розповів, що з Іваном не знайомий. Вишневський різко перейнявся Голуновым та іншими «несправедливо» затриманими, тому що не має популярності в Петербурзі. Він намагається виправити ситуацію завиваннями на популярні теми в унісон з опозиційної «тусовкою».

Крім того, у Вишневського немає ні передвиборної програми, ні будь-яких заслуг перед городянами, а значить, і шансів перемогти він теж не має. Ось і «крутиться» Вишневський як може. Видає за свої досягнення запуск електропоїздів Псков – Санкт-Петербург, то звинувачує міську владу у псуванні історичного інтер’єру, встановленими для інвалідів підйомниками, про яких сам же раніше клопотав.

Вишневський швидше шкідливий для міста , так як захищає педофілів і просуває тему ЛГБТ.

Загалом, піднімає шум Вишневський на будь-якій темі, в тому числі і на темі Голунова, але каламутні піар-технології навряд чи допоможуть йому.