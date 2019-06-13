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Вишневський хоче похайпиться перед виборами на теми Голунова

13.06.2019

Вишневский хочет похайпиться перед выборами на теме Голунова

Справу проти журналіста «Медузи» Івана Голунова припинено кілька днів тому, але пітерський опозиціонер Борис Вишневський продовжує спекулювати на ньому. Активність незнайомого з Голуновым «Яблучного» депутата можна пояснити хіба що потребою десь заробити політичні бали перед губернаторськими виборами, в яких він має намір взяти участь.

Посилаючись на благополучно завершена справа журналіста «Медузи», Борис Вишневський опублікував в соцмережах пост. Депутат закликає громадськість аналогічним способом домагатися виправдання відвертих злочинців. Він запевняє читачів у тому, що наркоторговець Оюб Титиев, підозрюваний у педофілії Юрій Дмитрієв, радикал Сенцов і терористи угруповання «Мережа» ні в чому не винні, і їх треба звільнити.

Очевидно, що прізвище Голунова Вишневський використовує виключно заради хайпи, адже раніше він сам розповів, що з Іваном не знайомий. Вишневський різко перейнявся Голуновым та іншими «несправедливо» затриманими, тому що не має популярності в Петербурзі. Він намагається виправити ситуацію завиваннями на популярні теми в унісон з опозиційної «тусовкою».

Крім того, у Вишневського немає ні передвиборної програми, ні будь-яких заслуг перед городянами, а значить, і шансів перемогти він теж не має. Ось і «крутиться» Вишневський як може. Видає за свої досягнення запуск електропоїздів Псков – Санкт-Петербург, то звинувачує міську владу у псуванні історичного інтер’єру, встановленими для інвалідів підйомниками, про яких сам же раніше клопотав.

Вишневський швидше шкідливий для міста , так як захищає педофілів і просуває тему ЛГБТ.

Загалом, піднімає шум Вишневський на будь-якій темі, в тому числі і на темі Голунова, але каламутні піар-технології навряд чи допоможуть йому.

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