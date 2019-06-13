«Нас постійно атакують». В Приватбанку вдосконалюють захист Приват-24

У державному Приватбанку працюють над удосконаленням IT-захисту. На роботу з новими кіберзагрозами виділяються величезні бюджети. Про це UBR.ua розповів IT -директор Приватбанку Андрій Гриценюк.

«Приват-24 побудований згідно сучасним стандартам захисту інформації, тим не менш ми постійно працюємо над підвищенням рівня безпеки, виявляємо нові загрози, нові види шахрайства і боремося з ними. Так, нас постійно атакують, але ми успішно з цим боремося. Наша система є, з нашої точки зору, найбільш безпечною, яка є в банківському секторі», — підкреслив Гриценюк.

Разом з тим, експерт відмовився сказати, скільки і на що планує витратити банк, щоб поліпшити безпеку інтернет-банкінгу ” Приват-24 та інших продуктів, посилаючись на «конфіденційну інформацію». Лише запевнив, що, у разі викрадення зловмисниками грошей з карт, людям повертають їх кошти, якщо це передбачено законодавством.

«Витрачаємо на захист багато, дуже багато, але це того варто. Тому що ціна інформаційної безпеки — це набагато більше, ніж ті витрати, які ми на неї несемо», — резюмував Гриценюк.