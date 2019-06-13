Супрун попередила Зеленського: дорого Ви за це заплатите

Уляна Супрун розповіла на своїй сторінці в Facebook, що неповноцінне харчування викликає найбільшу кількість смертей у світі. При цьому раціон може бути не обов’язково бідним і з малою кількістю калорій.

В смертельних випадки винні надмірне споживання цукру, солі, а також мала кількість фруктів і злаків в раціоні і високий рівень споживання ковбаси, сосисок, також улюбленого продукту нового Президента — шаурми, якою пригощали журналістів на з’їзді партії Володимира Зеленського, транс-жирів.

Також за словами Супрун основою здорового харчування є складні вуглеводи, фрукти і овочі. Після них молочні продукти, риба, масла і зовсім трохи солодощів, ковбасок і алкогольних напоїв.

Супрун назвала приклади неповноцінного раціону з-за якого можна зіпсувати здоров’я:

Шаурма збільшує ризик харчового отруєння, атеросклерозу або навіть ботулізму.

Хот-дог: у ньому міститься процесованное м’ясо, в ньому є канцерогени, сіль і білий хліб, який повинен бути з висівками або цільнозерновий, щоб кишечник радував нас вітамінами, а не запорами.