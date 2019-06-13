Я відповідаю всім нормам законодавства, щоб бути депутатом Ради, – Саакашвілі

Лідер політичної партії “Рух нових сил” Міхеїл Саакашвілі заявив, що відповідає всім нормам законодавства, щоб бути депутатом Верховної Ради, зокрема, нормі про проживання в Україні протягом п’яти останніх років.

Про це він сказав на брифінгу в Києві, відповідаючи на питання про необхідність проживання в Україні п’ять останніх років для балотування у народні депутати України.

«У моєму випадку є прецеденти в українському законодавстві, якщо людина відсутня в Україні з поважних обставин, а в моєму випадку це всім зрозуміло.

Президент Зеленський скасував указ попереднього президента і визнав тим самим, що це було незаконно. Якщо це було незаконно, то моє відсутність теж було незаконним, а значить, поважних», — цитує Саакашвілі Інтерфакс-Україна.

Саакашвілі додав, що якщо ЦВК України не буде реєструвати його кандидатом у депутати, то він оскаржує такі дії в суді. За його словами, відповідне рішення суду є і екс-заступника генпрокурора Давид Сакварелідзе.