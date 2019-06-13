Перші спонсори партії “Голос” – фахівець Dragon Capital, президент Jacobs та екс-президент “Київстару”

Партія “Голос” оприлюднила імена своїх перших спонсорів, які зробили внески на фінансування передвиборної кампанії політичної сили на позачергових виборах до Верховної Ради, що відбудуться 21 червня 2019 року.

Згідно з інформацією на сайті політичної сили, серед перших фінансово партію підтримали інвестиційний банкір, фахівець Dragon Capital із продажу боргових цінних паперів Сергій Фурса, регіональний президент Jacobs Douwe Egberts у країнах Східної Європи, Близького Сходу та країнах Африки Тарас Лукачук, а також екс-президент компанії “Київстар”, засновник спільноти талановитих математиків Kontora Pi Петро Чернишов.

У повідомленні наголошується, що перший внесок партія отримала від лідера політсили Святослава Вакарчука.

Водночас суми, які пожертвували донори, не зазначені. Відповідно до закону про політичні партії в Україні, загальний розмір внеску в підтримку політичної партії від громадянина не може перевищувати 400 розмірів мінімальної заробітної плати, від юридичної особи – 800 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.

Читайте також – Опитування показало, що партія «Голос» може пройти до ВР

Партія “Голос” наголошує, що згідно з політикою франдрейзингу, вона приймає фінансову та іншу підтримку за умови, що донори не впливатимуть на незалежність політичної сили, не поставлять під сумнів її репутацію і не суперечитимуть її цінностям.

Крім того, партія відзначає, що не братиме гроші від компаній, які замішані в корупційних схемах, а також нагадує, що внески не можуть суперечити положенням ст. 15 закону про політичні партії в Україні.

Чернишов у своєму Facebook повідомив, що перерахував на підтримку партії “Голос” Вакарчука 500 тис. грн. безготівково. “Я завжди намагався триматися подалі від політики – бізнес простіше і зрозуміліше”, – зазначив екс-президент “Київстару”, який раніше очолював Carlsberg в Україні. Посилаючись на думку друзів, він сказав, що політика в Україні сьогодні є джерелом проблем від репутаційних до фінансових. “Я не готовий йти до ВР, але дуже хочу допомогти потрапити туди правильним людям”, – пояснив Чернишов свій вибір.

Він також уточнив, що дружить із Вакарчуком 13 років, з його компанією п’ять разів підписував спонсорські контракти. “Я був засмучений, коли Слава вирішив не балотуватися на посаду президента України, але дуже схвалюю його рішення піти до ВР разом із новою партією “Голос”, – додав Чернишов.

Джерело – interfax

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!