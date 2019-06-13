Віталій Портников: Неповага до інституцій призведе до краху країни

Тимошенко радить Володимиру Зеленському не визнавати рішення Конституційного суду в разі, якщо воно не сподобається новому президенту, вона тим самим штовхає главу держави на шлях узурпації влади

Ніхто не сказав, що владу не можна узурпувати. Можна, звичайно. Доведено тим самим Януковичем, який посадив Тимошенко до в’язниці. Але для узурпації влади необхідна наявність силових структур, співробітники яких будуть готові ризикувати собою заради самоуправства президента і його оточення. І потрібні гроші, щоб годувати населення. І потрібно, щоб не було активного громадянського суспільства, яке здатне прийти до резиденції узурпатора або до нього додому. Ніякий телевізор, ніякі мільйони прихильників, які готові голосувати, але не протестувати, від цього громадянського суспільства не захистять. Доведено тим самим Януковичем і звільненням Тимошенко з в’язниці. Або вона вже все забула?

Саме тому в інтересах Зеленського поважати інституції. Хоча б тому, що в цій своїй повазі він нічим не ризикує. І влітку, і восени його партія приречена на перемогу. І влітку, і восени новий президент приречений на повну відповідальність за країну і всі її проблеми. Немає ніякого сенсу в конфронтації з Конституційним судом – як не було ніякого сенсу в конфронтації з Верховною Радою. І це те, що досвідчені політики повинні пояснити далекому від реального життя колишньому шоумену: він вже не у кіно.

Але з чим варто погодитися в роздумах Тимошенко, так це з тим, що судді Конституційного суду – аж ніяк не янголи і можуть діяти на догоду політичній доцільності, а не Конституції. І навіть якщо вони погодяться з конституційністю указу президента, знайдеться чимало тих, хто їх в цьому звинуватить. Але у нас немає ніякого виходу, як поважати інституції – навіть коли в цих інституціях працюють не ті люди.

У Верховній Раді, яка ухвалювала рішення 2004 року були аж ніяк не всі чесні депутати. І в Верховному Суді, який погодився з ідеєю додаткового другого туру виборів президента країни в 2004 році були аж ніяк не всі чесні судді – тоді, правда, Юлію Тимошенко це не сильно хвилювало, тому що саме це рішення саме цих людей відкривало їй дорогу до кабінету голови уряду. А вже на багатьох депутатів парламенту, які 2014 року приймали рішення про вихід з кризи, відставку Януковича та скасування законів диктатури, взагалі клейма ніде було ставити. Тому що багато хто з цих депутатів за ці ж самі закони диктатури голосував!

Але у нас не було ніякого виходу, крім як з повагою ставиться до наших недосконалих інституцій, в яких працюють не найкращі люди. І не дуже компетентні – таких з кожним днем тепер ​​буде все більше і більше, починаючи від президента і закінчуючи депутатами, чиновниками та суддями.

Тому що альтернатива такому шанобливому ставленню – розпад країни, війна і крах. Доведено Путіним.

Джерело: Еспресо TV

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