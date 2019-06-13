Олександр Лисюк: хто голова скандального Баришівського суду і як його затримували на хабарі

Глава став знаменитим Баришівського суду Київської області Олександр Лисюк в 2017 році був спійманий на хабарі і звинувачувався в сумнівною схемою з продажу автомобіля.

У вересні 2017 року народний депутат від БПП Павло Різаненко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook писав, що Національне антикорупційне бюро затримало за отримання неправомірної вигоди двох суддів, один з яких – голова Баришівського райсуду Олександр Лисюк.

У матеріалі видання «Оглядач» журналістка Мар’яна Петик пише, що Бюро затримало Лисюка на хабарі у розмірі 2,5 тисяч доларів США, які він вимагав у рамках одного з виробництв зі стягнення матеріальних засобів.

Крім того, детективи НАБУ звернули увагу на продаж автомобіля Лисюка марки Nissan X-Trail 2013 року виробництва – згоріла транспортний засіб суддя продав за 540 тисяч гривень, ймовірно, намагаючись приховати свої витрати.

Петік додала, що пізніше Солом’янський суд відновив Лисюка в посаді.