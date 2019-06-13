Нусс відреагував на заклик Тимошенко до Зеленського щодо рішення КС

Не брати до уваги рішення КС у випадку визнання указу Зеленського неконституційним закликала Тимошенко президента. На цю заяву лідерки «Батьківщини» відреагував політолог Павло Нусс. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політолога у соцмережі фейсбук.

Павло Нусс написав: «Вчора Тимошенко рекомендувала Зеленському не брати до уваги рішення Конституційного суду в разі визнання його указу про розпуск Ради неконституційним, таким чином, фактично, вона провокує Зеленського на вчинення конституційного перевороту, який, без сумніву, в наслідку призвела б до імпічменту, після і арешту Зеленського й учасників змови проти Конституції, в тому числі і самої Тимошенко».

Нагадаємо, що цей неоднозначний вислів Юлії Тимошенко збурив не лише політиків, але і громадянське суспільство.

Далі Нусс пише про те, що він підозрює, що дніпровським мафіозі не дає спокою історія донецької банди. «Головне, закінчення усій цій історії може виявитися ідентичним – вигнання нах зі країни», – наголошує політолог.

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Нагадаємо, що перша п’ятірка партії «Батьківщина» не містить жодного нового обличчя. Тимошенко проігнорувала запит суспільства на оновлення партій.

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