Кернес в перший раз пояснив недавню підтримку Порошенка

Мер Харкова Геннадій Кернес, які останні п’ять років всіляко демонстрував підтримку Петра Порошенка, зараз, м’яко кажучи, змінив свої погляди.

В інтерв’ю Марії Жартовської для видання theBabel Кернес, відповідаючи на питання, чи не помилився він на президентських виборах, відкрито підтримуючи Порошенко, наголосив:

«Я не прорахувався. Як керівник міста я перебував у певних умовах і думав, як зробити більше для Харкова. Тому я вів себе досить толерантно».

Коли Жартовська уточнила, чи не означає така відповідь, що за кримінальної справи про причетність мера Харкова до викрадення і побиття активістів Майдану в 2014 році його просто змушували підтримувати діючу владу, він відбувся загальними фразами:

«Можна по-різному говорити — примушували, не змушували. Я працював в каденцію Петра Олексійовича Порошенка, і в Харкові за цей час було багато зроблено».

Що ж стосується знайомства і спілкування з нинішнім президентом Володимиром Зеленським, то, за словами Кернеса, він знає нинішнього главу держави «з хорошого боку», адже той в свій час пародіював його і нардепа Михайла Добкіна. Однак після обрання Зеленського президентом Геннадій Адольфович з ним ще не зустрічався, але в ожном з ефірів вже запросив його в Харків, «подивитися, що зроблено в місті, і підтримати нас, щоб ми продовжували далі робити добрі справи».

При цьому на питання, чи розуміє він, про що потрібно домовлятися з Зеленським, Кернес відповів: необхідно дочекатися парламентських виборів і зрозуміти, якою буде система влади в Україні.