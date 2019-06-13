Родинні зв’язки і квартира за $1 мільйон. Ющенко висунув обвинувачення слідчому у його справі

Третій український президент Віктор Ющенко, якому нещодавно оголосили підозру у справі «Межигір’я», заявив про конфлікт інтересів зі слідчим Генпрокуратури.

Той нібито є родичем колишнього «регіонала», яким Ющенко не дав отримати квартиру в центрі столиці.

Йдеться про слідчого ГПУ Олександра Смітюха. Він – племінник члена Партії регіонів Григорія Смітюха, який у часи президентства Леоніда Кучми був заступником керівника Державного управління справами. Саме цьому чоловікові Ющенка в 2004 році завадив отримати квартиру в центрі Києва за мільйон доларів. Про це сам президент написав на своїй Facebook-сторінці.

«У Державному управлінні справами Григорій Смітюх отримав ордер на квартиру за адресою: місто Київ, вулиця Інститутська, 18-А. Однак надалі при зміні влади, у часи президентства Ющенка, розпорядження було скасовано, тому що його видали з порушеннями», — розповів третій український президент.

Ющенко додав, що ринкова вартість квартири становить приблизно 940 тисяч доларів.

«Повідомляючи мене про підозру, слідчий Олександр Смітюх не повідомив свого керівника Сергія Горбатюка про реальний конфлікт інтересів вартістю майже 1 мільйон доларів», – зазначив він.

Так, Ющенко звернувся до генпрокурора Юрія Луценка з заявою про конфлікт інтересів і проханням провести перевірку.

Резиденція «Межигір’я», яка розташована в селі Нова Петрівка під Києвом, була у державній власності до 2007 року. Однак потім її звідти вилучили і передали під управління структур, пов’язаних з президентом-втікачем Віктором Януковичем.

Як раніше повідомляв CRiME, зараз з-за цього третього українського президента Віктора Ющенка оголосили підозру. Мовляв, саме він передав у власність Януковича резиденцію. За інформацією ГПУ, Ющенко нібито з 2002 року вступив у змову з Януковичем з цього питання. Віктор Ющенко звинувачення відкидає.

Після втечі Януковича, в червні 2014 року, суд повернув земельну ділянку, на якій розташоване «Межигір’я» в держвласність. Однак, вже в липні 2015 року майно «Межигір’я» заарештували.

Земельні ділянки суд передав державі в 2017 році. У 2017 році після низки судових процесів у власність держави перейшла і сама резиденція.

У листопаді 2018 року Агентство по розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на керуючого для «Межигір’я».