Після програшу Україні головний тренер збірної Сербії покинув посаду

Футбольні баталії часом закінчуються не лише поразкою однієї з команд, а також і звільненням з посади тренерів. Так сталося з головним тренером збірної Сербії Младеном Крстаічем. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на ZN.UA

У повідомленні йдеться про те, що футбольний союз Сербії припинив співпрацю з головним тренером національної команди Младеном Крстаічем. Хто посяде місце головного тренера сербської команди поки ще невідомо.

Нагадаємо, що сербська збірна набрала 4 очки в трьох стартових турах групового етапу відбору Євро-2020 під керівництвом 45-річного фахівця. У групі В кваліфікації чемпіонату Європи команда займає третє місце.

Як відомо, 7 червня на під час футбольного матчу, який відбувався на “Арені Львів”, збірна України розгромила сербів з рахунком 5:0. Виїзна зустріч відбудеться 17 листопада.

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