«Чорт Коломойський і п*здець МАУ»: блогер розповів, що діється навколо скандалу з SkyUp Airlines

Компанія «Міжнародні авіалінії України» Ігоря Коломойського не витримує конкуренції з лоукостами, внаслідок чого олігарх змушений переходити до жорстких заходів.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook пише блогер Антон Швець.

За його словами, SkyUp Airlines, з якої нещодавно Баришівський райсуд прийняв скандальне рішення, є конкурентоспроможним перевізником з оптимальними умовами для клієнтів, тоді як сервіс МАУ набагато гірше, а політика цін на квитки не витримує ніякої критики.

«Це ж до Шотландії політ може коштувати 20 доларів, а Київ-Одеса це вам не Шотландія, там дешевше 150 баксів ніяк не виходить», — каже Швець.

Як зазначає журналіст, МАУ програє конкуренцію лоукостам, тому що весь бізнес Коломойського – «кидалово» і «піраміда», не здатний функціонувати в ринковому середовищі.

Отже, зауважує Швець, Коломойський шляхом судового тиску на SkyUp Airlines намагається видавити з ринку конкурента.

«Це не лоукостери вимирають, це МАУ п*здець», — наголошує блогер.