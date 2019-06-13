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З’ясувалися спонсори Вакарчука на виборах в Раду: хто вони

13.06.2019

У партії українського музиканта Святослава Вакарчука «Голос» назвали перших донорів, які зробили внески на фінансування передвиборної кампанії політсили.

Ними стали троє бізнесменів, які працюють в українських та міжнародних підприємствах. Про це повідомляє прес-служба на офіційному сайті»Голосу».

Уточнюється, що першими партію Вакарчука підтримали:

  • інвестиційний банкір, спеціаліст Dragon Capital з продажу боргових цінних паперів Сергій Фурса;

  • регіональний президент Jacobs Douwe Egberts в країнах Східної Європи, Близького Сходу та країнах Африки Тарас Лукачук;

  • колишній президент «Київстару», засновник спільноти талановитих математиків Kontora Pi Петро Чернишов.

У той же час в «Голосі» відзначили, що перший внесок партія отримала від самого Святослава Вакарчука.

«Ми вдячні за підтримку всім, хто хоче справжніх змін і довіряє нам їх робити. Людям, які підтримують нову політику, які самі стають змінами, вкладаючи в них свої сили і ресурси. І нам є що запропонувати у відповідь – це наш список кандидатів у парламент, який складається з молодих фахівців. За нами майбутнє і ми знаємо, як його будувати», – цитує прес-служба Вакарчука.

  • «Слуга народу» – 47,5%;

  • «Опозиційна платформа – За життя» – 10,4%;

  • «Європейська солідарність» – 7,9%;

  • ВО «Батьківщина» – 7,5%;

  • «Голос» – 6,4%.

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