ОБСЕ поддерживает инициативы Кучмы по Донбасу

ОБСЕ приветствует возобновление рабочей атмосферы на последнем заседании ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донбассе и поддерживает озвученные представителем Украины Леонидом Кучмой инициативы.

Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Мирослав Лайчак на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Киеве, сообщает Укринформ.

«Мы приветствуем ту рабочую атмосферу, которая возобновилась в Трехсторонний контактной группе, и также приветствуем четыре инициативы, озвученные вторым президентом Кучмой. Они имеют потенциал, который может изменить всю риторику конфликта, и мы надеемся, что все игроки на этой арене поддержат эти инициативы », – сказал Лайчак.

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Он отметил, что цель его визита в Украину – каким образом вдохновить новое руководство страны совместно подумать, как можно облегчить гуманитарную ситуацию в Донбассе в интересах народа Украины.

«Конечно, важной предпосылкой достижения положительных сдвигов является гарантированный и постоянный режим прекращения огня», – подчеркнул председатель ОБСЕ.

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