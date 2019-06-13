Партія Слуга народу представила структуру штабу

Глава штабу розповів, що запрацює повноцінний прес-офіс на чолі з Євгенією Кравчук, а прес-секретарем партії стане Тетяна Циба.

Передвиборна кампанія Слуги народу складається з трьох великих блоків. Про це розповів голова штабу, сьомий номер у списку партії, Олександр Корнієнко, пише Українська правда.

«Перший блок — це змістовна історія, програма, яку курирує ідеолог нашої партії і президентської кампанії Руслан Стефанчук», — сказав Корнієнко.

«Є технологічна частина штабу, але з причин безпеки ми цих людей не світить, адже вони фактично будуть займатися куруванням мажоритарних кампаній. Ми всі знаємо, що в Україні це непроста історія», — зазначив він.

За його словами, третій блок — це діджитал, за який відповідає Михайло Федоров.

«Буде потужна історія з місцевими діджитал-кампаніями, де все буде робитися децентралізовано, на місцях», — додав політик.

Крім того, глава штабу розповів, що запрацює повноцінний прес-офіс на чолі з Євгенією Кравчук, а прес-секретарем партії стане Тетяна Циба.