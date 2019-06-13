Під Одесою дівчину вдарило струмом на даху потяга під час селфи

Дівчина гуляла вздовж залізничного шляху і вирішила зробити фото на даху вантажного поїзда в пам’ять про успішно зданий ЗНО.

У Роздільнянському районі 17-річна дівчина отримала опіки 65% тіла внаслідок удару струмом на даху вантажного поїзда. Про це повідомляє управління Нацполиции в Одеській області в четвер, 13 червня.

«Гуляючи вздовж залізничного шляху, дівчина вирішила зробити фото на даху вантажного поїзда в пам’ять про успішно зданий ЗНО. Піднявшись по сходах на дах вагона, вона отримала удар струмом силою 24 500 вольт. В результаті, з численними опіками її відкинуло на землю, – йдеться в повідомленні.

Для постраждалої швидку викликав її приятель, який був очевидцем трагедії. Дівчина у важкому стані госпіталізована в опіковий центр. Зараз медики борються за її життя.