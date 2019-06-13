Сепаратисти застосували артилерію, поранений боєць ЗСУ

Ворог застосував артилерію калібру 152 мм, міномети, а також гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Підрозділи сепаратистів з початку нинішньої доби дев’ять разів обстріляли позиції ВСУ на Донбасі. Один український військовий отримав бойову травму, повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил у вечірній зведенні в четвер, 13 червня.

Так, ворог застосовував заборонені Мінськими угодами артилерію калібру 152 мм, міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання Схід противник здійснив п’ять обстрілу позицій в районі населених пунктів Водяне, Новоселівка Друга, Широкіно, Новотроїцьке та Лебединське.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання Північ зафіксовані чотири обстрілу в районі Борівське, Луганське, Золоте-4 і Зайцево.

Українські підрозділи відкривали у відповідь вогонь. Втрати противника уточнюються