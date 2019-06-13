У Мелітополі поліція під виглядом обшуків грабувала підприємців – ДБР

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань в Мелітополі Запорізької області розслідують кримінальну провадження щодо поліцейських, які обманом організовували обшуки у підприємців, а потім грабували їх.

Зазначається, що працівники поліції на підставі недостовірної інформації зверталися до суду з клопотаннями про проведення обшуків у підприємців.

«В подальшому ході проведення обшуків правоохоронці вилучали матеріальні цінності на значні суми коштів, і привласнювали їх через підконтрольні підприємства», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що слідчими ДБР проводиться досудове розслідування за фактом зловживання працівниками поліції владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

За даними Держбюро, в даний час виявлено, що тільки під час одного обшуку було незаконно вилучено та згодом реалізовано на користь сторонніх осіб майно підприємства на суму більш ніж на 300 тисяч гривень.

У відомстві додали, що в цілому правоохоронцями проведено 24 подібних обшуку, завдані бізнесменам збитки встановлюються.