Банкіри пояснили, як поведе себе курс долара перед довгими вихідними

Банки активно намагалися рухати курс долара під час міжбанківських торгів 13 червня, але торги завершилися з мінімальним курсових зміною: валютний курс зріс лише на 1 копійку, і зафіксувався до вечора на 26,43-26,50 грн./$.

Про це повідомляє начальник управління дилінгових операцій Райффайзен банку Аваль Юрій Гріненко.

Як уточнив директор департаменту казначейства Піреус Банку Ігор Якобчук, протягом дня котирування скочувалися на 26,36 грн./$, проте до вечора додали 14 копійок.

Головним чином рваний курс пояснювали зовсім невеликим обсягом торгів. Він трохи перевищував $50 млн., при середньому рівні в $100-120 млн і максимальному — $200 млн. Мало не кожна скільки-небудь велика угода сдвигала валютний цінник.

«Валютні продажу були невеликими, так і попиту значного теж не спостерігалася. Ринок був малоліквідним», — підтвердив Гриненко.

Таке співвідношення сил пояснили згортанням операцій нерезидентів, які вчора закінчили оплачувати придбані у Мінфіну гривневі держоблігацій. До речі, офіційна звітність підтвердила серйозне збільшення нерезидентського портфеля ОВДП: на 4,1 млрд грн, до 48,7 млрд грн.

«Період основних надходжень валюти на ринок від експортерів і нерезидентів під аукціон ОВДП вже пройшов, що вплинуло на брак пропозиції валюти. А також значне збільшення залишків на коррахунках банків, до 63,5 млрд гривень, створили умови для чергового спекулятивного розгойдування курсу», — сказав UBR.ua директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний.

На готівковому ринку нічого не змінилося. Середня ціна продажу долара людям залишилася в рамках 26,55-26,65 грн./$. Мінімальна вартість була на рівні 26,40, а максимальна — на 26,88 грн./$. При цьому викуп валюти у населення проводили в рамках 26,10-26,40 грн./$.

На 14 червня фінансисти дають спокійні прогнози.

«Міжбанк буде відкриватися в рамках 26,40-26,50 грн./$, і цілком може залишитися біля цих відміток. Думаю, продавці валюти повинні активізуватися», — вважає Юрій Гріненко.

Компанії постараються заплатити перед 3-денними вихідними аванси, так що їм потрібно гривня.

«Завтра можуть продовжитися спроби розгойдування курсу на тлі підвищеного попиту від імпортерів, які будуть закривати всі зовнішні платежі перед триденними вихідними. Однак, є і фактори, які будуть працювати на утримання курсу: активний продаж валюти експортерами перед вихідними та період авансових виплат, який у багатьох компаніях теж буде розпочато перед вихідними», — вважає Олег Курінний, він спрогнозував на завтра міжбанк в рамках 26,30-26,50 грн./$.