Астрономи знайшли галактику, яка зіткнулася з Чумацьким Шляхом

Міжнародна група астрономів виявила галактику, яка одного разу зіткнулася з Чумацьким Шляхом, пройшовши по його зовнішньому краю.

Раніше вчені припускали, що нерівномірні «хвилі» густини темної матерії в периферії Чумацького Шляху — свідоцтво колись сталася космічної катастрофи.

Знайти карликову галактику, яка зіткнулася з нашої, вдалося не відразу. У ході дослідження фахівці використовували дані, отримані космічним телескопом Gaia. У результаті вчені зупинилися на галактиці Antlia 2 — супутник Чумацького Шляху.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Вчені прийшли до висновку, що потужна гравітація нашої галактики в свій час позбавила карликову більшої частини її речовини і зірок. У результаті в даний час вона дуже невиразна.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», наша Галактика розширюється кожну секунду.

За матеріалами «Кореспондент»

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