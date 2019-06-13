Кандидат у нардепи Сергій Притула: зять донецького бізнесмена і свояк Хомутинніка

Днями 37-річний Сергій Притула, телеведучий Нового каналу» оголосив про те, що збирається у Верховну Раду в якості народного депутата за списками партії Вакарчука.

«Друзі, я балотуюся в парламент за списками партії «Голос», — заявив він у себе на сторінці в соціальній мережі Facebook. — Якщо б мені все подобалося, що відбувається в українській політиці останнім часом, а зараз і поготів, я, мабуть, би цього не робив. Виходити з власної зони комфорту — це не дуже приємно, але я б хотів бути корисним цій країні і людям».

Також Притула відзначив, що попросив лідера партії Святослава Вакарчука поставити його в списку тридцятим, щоб у виборців був стимул голосувати і партія подолала 10%-ий бар’єр.

Тим часом «Країна» вирішила згадати про те, що Сергій Притула не просто прикольний ведучий і кумедний хлопець, він дуже близький до політичних кіл.

Сергій і Катерина, фото: facebook.com

Справа в тому, що в 2015 році Притула одружився вдруге. Його обраницею стала Катерина з Донецька. Вона — донька впливового бізнесмена-забудовника Віктора Сопельника, який в 2012 році теж хотів увірватися в український парламент. Проте програв вибори по мажоритарному округу в Краматорську.

У Сергія і Катерини народилася донька Соломія. Зазначимо, що у Притули є ще син від першого шлюбу.

Але це ще не все. У дружини Сергія є старша сестра Світлана. Вона одружена мільйонером, екс-регіоналом і депутатом Віталієм Хомутинніком («Відродження»).

Віталій Хомутинник і дружина Світлана, фото: jetsetter.ua

Хомутиннік в українській політиці яскрава персона. Його пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським, а також ходять чутки, що він може вирішити ледь не будь-яке питання в податковій або митниці. З 2016 року про Хомутиннику пишуть як про молодого олігарха, він обзавівся яхтами і літаками, яких чомусь немає в деклараціях.

У минулому році ми писали про те, що його яхта припливла до берегів Сардинії, а точніше в круїзний порт Ольбія. До цього судно назвою APОSTROPHE (англ — «апостроф») стояла поблизу острова Понца.

На дострокових виборах до парламенту Віталій Хомутиннік планує балотуватися по мажоритарному округу в Харкові.