Луганськ став зовсім іншим – змінився навіть погляд людей на вулиці

Моя подруга приїхала до Луганська після п’яти років перерви. П’ять років вона підкорювала новий місто і нове життя, збиваючи вершки в своєму глечику молока.

Луганськ в цей приїзд додому був для неї проміжним містом між Ростовом, звідки у неї був виліт і містом, у якому вона будувала нове життя. Новий Луганськ здивував її: колишній живий місто здавався порожнім і мертвим, страшним і дивним, вулиці вечірнього міста були безлюдні, в будинку навпроти не палали вночі вікна, змінився і погляд людей на вулиці.

Все було іншим. Можливо, приїхавши звідки-то з глибинки, вона б знайшла Луганськ раніше квітучим – з алеєю троянд по вулиці Радянській, з прибраним центром і майже відновленим після війни містом. Але все було інакше. Вона приїхала з величезного міста іншої країни, який живе цілодобово. У порівнянні зі своєю новою, нелегким життям, вона зрозуміла, що місто її дитинства і спогадів став іншим.

Є люди і події, які краще запам’ятовувати у їх краще, ніж порівнювати з страшною реальністю сьогодення. Новий Луганськ здався їй саме таким страшним сьогоденням, в якому немає людей, ночами не горять вікна, а люди стомлено дивиться в землю. Мабуть, є речі, які краще не порівнювати і куди краще ніколи не повертатися. Хоча іноді краще побачити на власні очі, щоб повірити, що жалкувати після все життя.

…Моя дитина проходив тестування у перший клас. До 2014 року це була найкраща школа міста. До війни там навчалися діти завідуючих відділеннями, бізнесменів, можновладців. До війни теж було тестування, і багатьох говорили тоді, що місць немає, що дитина не набрав потрібної кількості балів, тому батьки несли директору школи 200 доларів, щоб знайшлося місце для їх чада, а результати тесту задовольняли вимогам.

З тих пір змінилося керівництво, школа довго шукала вчителя на друга іноземна мова, почалася боротьба за дітей і попередній рейтинг елітної школи. Багато батьків адже продовжували за звичкою вірити в те, що це найкраща школа. Був тест, за результатами якого відбирали дітей у перший клас. Було подано 160 заяв на 100 місць у перші класи. Практично дві людини на місце і інтрига, як все складеться? Після були списки з рейтингом дітей, і мандражирующие батьки, і деяка нервозність… І це теж Луганськ, в якому ночами порожні вулиці, немає світла у вікнах, а по центральній вулиці з трояндами їздить військова техніка…

Луганськ став тим містом контрастів, у якому, уживається пустка на вулицях з рейтингом в перший клас, прагнення до колишньої розкоші і кращим школам для дітей, зі зведеннями про обстріл.

Але це місто – мій. Так, такий дивний, такий безглуздий в цих нестиковки і потугах здаватися цілком нормальним. В цій наївності, що найкраща школа зробить усе життя дитини цілком нормальною.

Ольга Черненко